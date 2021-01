Breda gaat knallend 2021 in, auto brandt uit op Ruitersboslaan

BREDA - Ondanks het vuurwerkverbod is Breda 2021 knallend in gegaan. Op veel plekken werd (illegaal) vuurwerk afgestoken. Ook ontstond er op verschillende plekken schade. Zo brandde een auto aan de Ruitersboslaan uit.

Vanwege het algehele vuurwerkverbod was vuurwerk zwaarder dan de F1 categorie afsteken deze jaarwisseling verboden. Om 00.00 uur ging er echter op veel plekken in Breda alsnog zwaarder vuurwerk de lucht in. Van een stille jaarwisseling was dus geen sprake.

Schade

Er ontstond op verschillende plekken schade door het vuurwerk. Zo werd al enkele uren voor de jaarwisseling een jongen geraakt door omgevallen zwaar vuurwerk in Tuinzigt.

Op de Ruitersboslaan brandde na 00.00 uur een auto uit. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat deze verloren ging. En ook aan de Merodelaan brandde een geparkeerde auto volledig uit.