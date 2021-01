Drietal jongeren (14, 15 en 15) en man (20) vieren oudejaarsnacht in de cel

BREDA - De politie heeft gisteravond drie minderjarige verdachten aangehouden in de Hoge Vucht. Het drietal was in het bezit van zwaar illegaal vuurwerk en moest de nacht in de cel doorbrengen. Ook een 20-jarige man was dit lot toebedeeld, hij negeerde gedragsaanwijzingen van de politie.

Ook een 20-jarige man aan uit de Hoge Vucht kon oudejaarsnacht in de cel vieren. Hij had, in verband met eerdere vernielingen in die wijk, een gedragsaanwijzing gekregen. Hij moest om 20:00 uur binnen zijn. Hij werd echter om 20:30 uur buiten gesignaleerd door de politie en werd meegenomen.