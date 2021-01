Politie Breda en brandweer: ‘Ondanks maatregelen alsnog een drukke jaarwisseling’

BREDA - Net als in heel Nederland zijn ook in Breda meerdere vuurwerkincidenten geweest ondanks de maatregelen. In vergelijking met afgelopen jaar viel de schade in Breda mee. De woordvoering van de politie West-Brabant geeft echter aan dat er genoeg te doen was. Ook de brandweer had het druk

De politie heeft afgelopen avond- en nacht niet stilgezeten. Dat er een vuurwerkverbod was, wilde zeker niet zeggen dat de politie een rustige nacht had. ‘’We hebben genoeg te doen gehad’’, aldus de woordvoering van politie West-Brabant. ‘’Er was vanwege corona minder te doen in het centrum dan andere jaren, maar alsnog kregen we genoeg meldingen binnen.’’

De woordvoerder geeft verder aan dat het appels met peren vergelijken is. ‘’Een vergelijking met andere jaren is moeilijk te trekken. Dit jaar doe je andere dingen zoals surveilleren in de wijken. Hier gebeurde dit jaar meer, maar in het centrum weer minder. Ook hebben we meerdere illegale coronafeestjes moeten beëindigen. Maar dat zijn allemaal dingen die andere jaren niet van toepassing zijn.’’

Vuurwerk

Qua vuurwerk was het dit jaar ook anders voor de politie aangezien vuurwerk dit jaar verboden was. ‘’Nu waren er veel meldingen van vuurwerkoverlast en brandjes. Net als andere jaren overigens, maar nu was vuurwerk natuurlijk sowieso verboden, dat maakt ook weer een verschil.’’ Op veel plekken in Breda zijn (kleine) vernielingen gepleegd. Zo zijn er meerdere prullenbakken ontploft, verkeersborden en bushokjes vernield en brandde meerdere auto’s uit.

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant meldt dat ook de brandweer in Brabant het druk heeft gehad tijdens de jaarwisseling. De meldkamer registreerde namelijk 204 brandweeruitrukken. Het gaan dan om incidenten tussen 31 december 2020 vanaf 00:01 uur tot en met 1 januari 2021 om 08:00 uur.

Wel waren er minder incidenten dan vorig jaar in dezelfde tijdspanne. Toen waren het er namelijk 255. Hoewel er minder uitrukken waren dan in 2019 was de inzet wel intensiever. Er is aanzienlijke schade gemeld door zwaar vuurwerk en zijn er meer autobranden dan voorgaande jaren. De meest in het oog springende incidenten in Midden- en West-Brabant vonden plaats in Oosterhout, Dussen, Rijswijk, Gilze, Roosendaal, Etten-Leur, Breda, Zevenbergen en Oudenbosch.



Wesley van der Linde - Een vernield verkeersbord op de Boeimeerweg



Een verbrandde scooter op de Haagdijk - Wesley van der Linde