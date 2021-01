Eerste Bredanaars krijgen uitnodiging voor corona-vaccinatie

BREDA - De eerste zorgmedewerkers uit verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen krijgen vandaag van hun werkgever een uitnodiging voor de vaccinatie tegen Covid-19. De GGD start vervolgens op 15 januari met het vaccineren vanuit Amphia Langendijk. Dat is enkele dagen eerder dan oorspronkelijk gepland was. Ook zal ziekenhuispersoneel dat werkt in de acute zorg eerder gevaccineerd worden. Over wanneer dat gaat gebeuren, maakt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vandaag meer bekend.

Op 15 januari start GGD West-Brabant met het vaccineren tegen het coronavirus vanuit één locatie in de regio. In West-Brabant is dat Amphia Langendijk. 15 januari is enkele dagen eerder dan gepland. Oorspronkelijk was de planning om 18 januari te starten.

Als eerste zijn de zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen aan de beurt. Zij krijgen vanaf vandaag via hun werkgever een uitnodiging voor de vaccinatie. Daarna volgen de zorgmedewerkers uit gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Dit is door de landelijke overheid zo bepaald. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locatie zij een vaccinatie willen krijgen.

Acute zorg

Zaterdag maakte de overheid bekend dat ook het personeel in de de acute zorg zal worden toegevoegd aan de groep mensen die als eerste een vaccin krijgen. Het gaat om ongeveer 30.000 medewerkers. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt op korte termijn met een plan van aanpak voor het vaccineren van verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. Het streven is om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met vaccineren van medewerkers uit de acute zorg. Waarschijnlijk gebeurt dat in circa tien ziekenhuizen, verspreid over het land.

Meer informatie over de COVID-19 vaccinatie lees je op Rijksoverheid.nl