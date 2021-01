Woning waar twee verwaarloosde honden in beslag werden genomen is vernield en besmeurd

BREDA - De woning in de Vestingstraat waar de politie zondag twee verwaarloosde honden in beslag heeft genomen, is besmeurd en vernield.

Een woning aan de Vestingstraat is flink besmeurd. Er zijn lange, druipende strepen rode en oranje verf aangebracht, en de ruiten zijn ingegooid.



Bij de betreffende woning in de Vestingstraat werd gisteren door de politie ingrepen. Er werden twee verwaarloosde honden in beslag genomen. De politie kwam de honden op het spoor dankzij meldingen. Eigenlijk zou de landelijke inspectie de zaak maandag oppakken, maar de politie voelde zich genoodzaakt om zelf al eerder in te grijpen. “We kregen via social media signalen binnen dat de situatie zou escaleren, en dat mensen het heft in eigen hand wilden nemen. Daarom zijn wij gisteren ter plaatse gegaan en hebben wij de honden in beslag genomen.” Er zijn verschillende instanties ingeschakeld, en de dieren worden nu goed verzorgd.

Geweld

De politie riep mensen gisteren op om kalm te blijven en de politie de tijd te geven om de zaak te onderzoeken. “Geweld, in welke vorm dan ook, zal niet getolereerd worden”, aldus de politie.” Maar aan die oproep lijkt geen gehoor te zijn gegeven. Maandagochtend bleek de woning besmeurd en vernield te zijn. De politie kan nog geen mededelingen doen over de vernielingen of de mogelijke daders.