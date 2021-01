Weerbericht Breda: ‘Het kan lokaal even wit worden deze week’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 4 januari en de komende dagen.

De luchtdrukverdeling is gunstig voor een winterse setting. Echter het wil voorlopig niet echt lukken in Nederland. Er ligt een langgerekte hogedrukzone van Scandinavië tot over Schotland. De luchtdruk is laag over het zuidoosten van Europa. Er tussenin staat over Brabant een kille noordoostenwind met een zwabberend neerslagfront. Echt winteren wil het toch nog niet.



Verwachting voor maandag 4 januari 2021

Het is net als gisteren grijs, maar sinds zondagavond is het er ook licht bij gaan regenen of motregenen. Dat blijft het beeld voor de rest van de dag. Grijs bewolkt met soms wat motregen. Alleen in het uiterste zuidoosten van Brabant, het gebied ten zuidoosten van Eindhoven kan de regen tijdelijk overgaan in natte sneeuw. De noordoostenwind is gemiddeld matig, 3 Beaufort. Het is waterkoud met ongeveer 2 tot 3 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 5 januari 2021

Er verandert vrijwel niets dinsdag. Het is bijna een kopie van maandag. Bewolkt met soms wat motregen en in het zuidoosten van Brabant ook kans op wat natte sneeuw. De noordoostenwind blijft matig met 3 Beaufort en met 2 graden maximaal blijft het waterkoud.

Woensdag 6 januari 2021

Het is opnieuw meestal bewolkt. Maar het blijft overwegend droog. De wind is nog steeds matig, maar gedraaid naar het noorden. Maxima rond 3 tot 4 graden.

Donderdag 7 januari 2021

Een storing op de Noordzee doet de wind naar west tot noordwest draaien. Ze is zwak met 2 Beaufort. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er minimumtemperaturen rond het vriespunt (van -2 tot 2 graden). Het wordt wisselend bewolkt met soms een beetje zon, maar ook zwaar bewolkte perioden met (natte)sneeuwbuien. Lokaal kan het dan even wit worden. Lokaal mogelijk dus een fractie winters en kans op gladde wegen. Verder maxima van 2 tot 3 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 4 januari 2021

Zon op: 08:46 uur

Zon onder: 16:46 uur

Daglengte: 08:00 uur

Voor het eerst sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag tien minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is begonnen.



Zo was het weer zondag 3 januari 2021

Maximumtemperatuur: 3,8 graden

Minimumtemperatuur: 2,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 4 januari 2021 om 12:00 uur