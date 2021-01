Bredase agent Lars trouwt in zesde seizoen Married at First Sight

BREDA - Vanavond gaat het zesde seizoen van RTL's Married at first sight van start. Bredanaars zullen daarin een bekend gezicht tegenkomen, namelijk dat van agent Lars Scheve. Hij trouwde in 2020 tijdens de opnames van het zesde seizoen met iemand die hij nog nooit had gezien.

"Eindelijk mag het bekend gemaakt worden. JA! Ik doe mee aan Married at First Sight seizoen 6", schrijft agent Lars Scheve op zijn Instagrampagina. Vanavond kunnen Bredanaars hem terugzien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. In het populaire programma worden vrijgezelle mannen en vrouwen door de wetenschap aan elkaar gekoppeld en zien elkaar pas in het echt op de dag dat zij elkaar het ‘ja-woord’ geven.

Aanmelding

"In juli 2020 heb ik mijzelf (een klein beetje impulsief maar vol overtuiging) ingeschreven voor het nieuwe seizoen van Married at First Sight. Een experiment en wetenschappelijke match waar ik in geloof, omdat je op basis van karakter en persoonlijke eigenschappen gematched wordt", legt Lars uit. "Na een oproep op RTL4 door Carlo Boszhard dat er mannen gezocht werden, heb ik het aanmeldformulier ingevuld voor dit nieuwe seizoen." En vanaf dat moment ging het snel. Lars ging het bijzondere liefdesavontuur aan, en trouwde met iemand die hij nog nooit gezien had.

"Veel vrienden, familie en collega’s wisten van niets, maar nu kan iedereen meegenieten van dit intense avontuur", laat hij weten. "Ik ben niet goed in het bewaren van geheimen, maar de afloop moet je echt nog even op wachten!"

Married At First Sight is dinsdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.