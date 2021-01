Amphia krijgt vaccinaties morgen binnen, donderdagochtend wordt eerste prik gezet

BREDA - Amphia kan donderdagochtend starten met het vaccineren van het personeel dat in de acute zorg werkt. De eerste prik zal om 7.30 uur gezet worden, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Amphia gaat vanaf donderdag het eigen personeel dat in de acute zorg werkt vaccineren tegen Covid-19. Morgen in de loop van de dag zullen de vaccinaties binnenkomen bij het ziekenhuis. In eerste instantie krijgt Amphia vaccins voor ongeveer 750 medewerkers geleverd.

Dat het ziekenhuis deze week al kan beginnen met vaccineren, komt door een wijziging in het vaccinatiebeleid. In eerste instantie zou alleen het personeel in verpleeghuizen als eerste aan de beurt zijn. Maar 2 januari besloot het kabinet om ook het ziekenhuispersoneel dat in de acute zorg werkt aan deze groep toe te voegen. Het gaat om verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. Landelijk zijn dat zo’n 30.000 medewerkers.