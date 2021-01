Agenten op de fiets voortaan herkenbaar aan blauwe verlichting

BREDA - Sinds oudjaarsnacht voeren politiebikers uit Breda blauwe optische signalen op hun fiets. Door de betere zichtbaarheid kan er veiliger en efficiënter worden gewerkt, is de verwachting. De blauwe verlichting is een proef die vier maanden duurt.

Het ziet er opvallend uit: de blauwe verlichting die Bredase agenten sinds dit jaar op hun fiets hebben zitten. De verlichting is onderdeel van een proef, waar politieteam Markdal aan meedoet. Nick Schuermans, politiebiker in basisteam Leijdal, is behalve projectleider ook de initiatiefnemer van de pilot. “Die is ontstaan uit de behoefte om de zichtbaarheid, herkenbaarheid en inzetbaarheid van de bikers te vergroten”, legt hij uit.

“Als politiebikers zijn we niet altijd goed zichtbaar. Dat is enerzijds onze kracht wanneer we onopvallend in een wijk willen surveilleren, maar aan de andere kant zijn er ook situaties waarin je juist wel wilt opvallen. Optische lichtsignalen kunnen dan bijdragen aan een veiligere werkomgeving. Denk aan het verlenen van assistentie bij een verkeersongeval of wanneer je op een donkere weg een spoedmelding krijgt. Als fietser ben je toch kwetsbaar in het verkeer. De speciale verlichting vergroot ook de herkenbaarheid, want blauw licht wordt direct geassocieerd met hulpverleningsdiensten.”