Ruim één miljoen kijkers zien agent Lars in Married at First Sight gekoppeld worden aan Lizzy

BREDA - Als wijkagent is de Bredase Lars Scheve wel gewend dat hij herkent wordt op straat. Maar sinds gisteren kennen ineens ruim 1 miljoen Nederlanders de vrolijke Bredase agent. Hij doet namelijk mee aan het zesde seizoen van Married At First Sight, dat gisteren ruim 1 miljoen kijkers trok.

Het zesde seizoen van Married At First Sight is gisteren goed van start gegaan. Ruim een miljoen Nederlands stemden af op het programma waarbij mensen in het huwelijksbootje stappen zonder hun nieuwe partner van te voren te zien. Het zesde seizoen van het programma heeft een Bredaas tintje, want in de eerste aflevering leren de kijkers de Bredase wijkagent Lars Scheve kennen. Hij wordt gekoppeld aan Lizzy uit Eindhoven.

Carlo Boszhard verraste Lars in de eerste aflevering van het seizoen op het politiekantoor van team Weerijs. In aanwezigheid van zijn collega’s las Lars in de brief die Carlo hem gaf dat hij zou gaan trouwen. Dat nieuws leverde uiteraard applaus op van zijn enthousiaste collega's.

Deelname

Zijn deelname levert Lars veel reacties op, laat hij weten. "Mijn telefoon stopte gisteren tussen acht en tien (of liever gezegd twaalf) niet met trillen. Wat een ontlading nu de eerste uitzending met iedereen gedeeld is." Lars geeft aan dat hij veel lieve reacties heeft gekregen. Zo tweette iemand: 'Lars en Lizzy, daar krijg ík zelfs energie van! Goeie match!', en schrijft een ander: 'Wie heeft er nog meer een heel positief gevoel over Lars en Lizzy?'. Tegelijkertijd wordt de Bredanaar ook af en toe op de hak genomen. Maar van die 'roasts' kan Lars ook genieten, laat hij weten. Zo schrijft iemand: 'Zo kijken wij dus nooit he naar een boete!', bij een foto van Lars die de envelop van Carlo krijgt. Een ander schrijft: Hij heeft de routekaart al op zijn arm getatoeëerd'.

