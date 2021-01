Auto belandt in sloot vanaf lege parkeerplaats Steenakker

BREDA - Een automobiliste is vanmiddag met haar auto in de sloot belandt naast de parkeerplaats bij de Prominent in Steenakker. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

Een opvallend ongeval in Breda: Een automobiliste is in de sloot belandt die tussen de Westerparklaan en de parkeerplaats van winkels zoals Prominent en CVT keukens ligt. De auto is vanaf die parkeerplaats de sloot in gereden. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Vanwege de lockdown zijn de parkeerplaatsen bij de winkels bijna helemaal leeg.

De bestuurster raakte bij het ongeval gewond. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een berger is onderweg om de auto uit de sloot te halen.