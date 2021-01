Driekoningen is voor Bavelaren de laatste kans om de kerststallenroute te lopen

BAVEL - De eerste kerststallenroute in Bavel zit er bijna op. Vandaag, op Driekoningen, is de laatste mogelijkheid voor inwoners van het dorp om de route nog te lopen. De route was een groot succes in het dorp. Bij deze eerste editie deden maar liefst 111 huizen mee, die allen een kerststal in de voortuin of achter het raam zetten.

In Bavel werd deze winter voor de eerste keer een kerststallenroute georganiseerd. Inwoners werden opgeroepen om zich aan te melden een een kerststal in hun voortuin of achter het raam te zetten. Maar liefst 111 mensen meldden zich aan, waardoor Bavelaren sinds half december van de uitgebreide route konden genieten.

Bij Korenmolen de Hoop kunnen geïnteresseerden de kaart waarop alle adressen staan die meedoen aan de route voor 2 euro kopen. Dat kan nog tot en met vandaag. Driekoningen is namelijk de laatste dag van het initiatief. Daarna zullen de kerststallen weggehaald worden.

Wie nog snel alle kerststallen wil bekijken, heeft wel een pittige wandeling voor de boeg. De kerststallen zijn door heel het dorp verspreid, en ook te vinden in Nieuw Wolfslaar.