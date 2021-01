Een bijzonder moment: eerste vaccinatie tegen corona gezet in Amphia

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda is vanochtend de eerste prik tegen het coronavirus gezet. Gisteren werd landelijk de eerste vaccinatie gezet.

Een bijzonder moment vanmorgen in het Amphia ziekenhuis in Breda. Daar werd namelijk om 07.30 uur de eerste vaccinatie tegen het coronavirus gezet. Gisteren ontving het Bredase ziekenhuis de vaccins al en vandaag werd er begonnen met de inenting. Het personeel van de acute zorg is al eerste aan de beurt.

Amphia gaat vanaf vandaag het eigen personeel dat in de acute zorg werkt vaccineren tegen Covid-19. In eerste instantie krijgt Amphia vaccins voor ongeveer 750 medewerkers geleverd. Het personeel dat nu ingeënt wordt, moet over drie weken terug komen voor de tweede spuit met het BioNTech/Pfizer-vaccin.







Foto: Amphia

Wijziging in vaccinatiebeleid

Dat het ziekenhuis deze week al kan beginnen met vaccineren, komt door een wijziging in het vaccinatiebeleid. In eerste instantie zou alleen het personeel in verpleeghuizen als eerste aan de beurt zijn. Maar 2 januari besloot het kabinet om ook het ziekenhuispersoneel dat in de acute zorg werkt aan deze groep toe te voegen. Het gaat om verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. Landelijk zijn dat zo’n 30.000 medewerkers.

Corona in Amphia

Ook in het Amphia Ziekenhuis heeft corona hard toegeslagen. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 overleden er in het ziekenhuis 186 mensen aan de gevolgen van het virus. Momenteel worden er nog 62 patiënten met corona verzorgd in Amphia. 17 van hen liggen op de intensive care.