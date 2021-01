Koen en Stijn brengen de kringloopwinkel naar je huis via ‘Kringshoppen’

BREDA - Liefhebbers van kringloopwinkels kunnen hun hart ophalen. Want ondanks de sluiting van de niet-essentiële winkels, kan er nu toch nog een beetje geshopt worden. Studenten Koen en Stijn bedachten een website waardoor jij vanaf je luie stoel online kunt shoppen bij je favoriete kringloper. “We willen de kringloopwinkels steunen in deze coronatijd.”

Door de coronacrisis en de sluiting van de scholen, vielen er veel lessen uit voor de Bredase studenten Koen en Stijn. Hierdoor hielden zij veel tijd over. Maar in plaats van te gaan niksen, besloot het tweetal om innovatieve ideeën te gaan bedenken. “We wilden graag iets gaan doen en daarom zijn we gaan brainstormen”, laat Koen weten. “Uiteindelijk zijn we bij het idee gekomen om kringloopwinkels hun producten online te laten aanbieden via één website. Het leek ons een goed en duurzaam idee, waarbij we de winkeliers ook nog eens een handje helpen.”

Het tweetal kwam op het idee van de kringloop-webshop door hun studie. “De website heeft niet direct iets met onze studie te maken, maar we leren op school veel over duurzaamheid”, legt Stijn uit. “Wij vinden dit een belangrijk onderwerp en wilden daar dus ook iets mee doen. Het (ver)kopen van tweedehandsspullen is super duurzaam, je moet niet zomaar alles nieuw kopen. We hopen dat op deze manier meer mensen tweedehands spullen gaan kopen.”

Het online platform biedt ruimte aan kringloopwinkels om hun producten te delen. “We hebben heel veel winkels benaderd om te vragen of zij hun producten via onze website zouden willen aanbieden”, vertelt Koen. “De meesten waren erg enthousiast, anderen keken nog een beetje de kat uit de boom.”

Wanneer een kringloopwinkel besluit zich bij Kringshopper aan te sluiten, kunnen zij een account aanmaken bij Koen en Stijn. “Dat is gedurende de lockdown helemaal gratis”, vertelt Stijn. “We willen de ondernemers steunen en gaan daarom geen geld rekenen. Wanneer de lockdown voorbij is, willen we gaan kijken naar het invoeren van abonnementen.” Een kringloopwinkel mag zelf kiezen welke en hoeveel producten er op de site geplaatst moeten worden. Bezoekers van Kringshopper kunnen via de website gemakkelijk vinden naar waar ze naar op zoek zijn. “Als iemand bij de zoekfunctie ‘bank’ intypt, dan krijgt hij/zij alle banken van alle aangesloten kringloopwinkels te zien.”

Koopjesjagers kunnen inmiddels hun slag slaan via de website. “We zijn live!”, zegt Koen enthousiast. “Inmiddels hebben veertien kringloopwinkels zich aangemeld en zijn er honderden producten te vinden op onze website. Van kleding tot aan meubels, er is voor ieder wat wils!”