De horeca steunen met een shirt of trui van jouw favoriete café? Het kan dankzij Breda Draagt

BREDA - De Bredase horeca wordt hard getroffen door de coronacrisis. Volgens horecaondernemer Billy Zomerdijk hangt de horeca zelfs ‘aan een zijden draadje’. De steun blijkt onvoldoende en sommige ondernemers vallen tussen wal en schip. “En dat mag niet gebeuren.” Daarom komt Local Motion nu met een actie: Breda Draagt. Met de verkoop van shirts, truien en tassen wordt de horeca gesteund.

Wat houdt het initiatief precies in en wie heeft het bedacht?



“Breda Draagt is een webshop met merchandise van de Bredase horeca en festivals. Het is een manier om de ondernemer weer even in de spotlight te zetten en hopelijk een steentje bij te dragen doormiddel van de verkoop. Het initiatief komt van LM Studios. De onlangs opgezette grafische tak van Local Motion waarmee we de identiteit en creativiteit van bedrijven opnieuw willen opzoeken en visualiseren. Met de domper voor onze horeca en evenementen vonden we dit een mooi project om hiermee aan te pakken.”



Hoe werkt het?



“Je kunt op de website gemakkelijk een T-shirt, hoodie of totebag kopen van jouw favoriete kroeg en/of festival. Van je aangekochte item ontvangt desbetreffende zaak een bedrag tussen de 5 en 7 euro, afhankelijk van de totale verkoop.”



Als je een shirt koopt, steun je dus één zaak/bedrijf?



“Yes! Je kunt een shirtje bijdragen aan de zaak/tent/kroeg waar jij het liefste komt. Iets wat je normaal gesproken ook doet als je er een paar pilskes gaat drinken!”



Waarom shirts, hoodies en totebags?



“Het dragen van zo’n item zorgt uiteraard voor exposure. En dat is heel fijn in de tijd dat de horeca dicht is. Lopende reclame is altijd goed en daarbij zijn de producten ook nog eens 100 procent organisch, eerlijk en van hoge kwaliteit. Niet het eerste de beste promo shirtje, maar een volwaardig kledingstuk met een vette print. De illustraties zijn gemaakt door Steef van Loenhout. Hij heeft er een prachtige serie van weten te maken!”



Waarom is dit initiatief nodig?



“Ik denk dat alle initiatieven nodig zijn nu. We hebben nog altijd geen enkel idee wanneer de horeca weer iets mag gaan doen, laat staan festivals! En zelfs als de horeca weer open mag, is de strijd nog lang niet gestreden. Voor de meesten zal het nog enorm lang duren voordat de verloren tijd is ingehaald. En al zal de opbrengst van deze actie een druppel op die gloeiende plaat zijn, toch zorgen we ervoor dat Breda en haar inwoners weer even wordt geconfronteerd met de ernst van de zaak.”

Deelnemende zaken/bedrijven: Radio Pannekoek, Café Bruxelles, PLOEGENDIENST, Venise Bar, Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Café de Bommel, Porta Sud, De Biertuin Breda, BRACK, Dok 19 Breda, T-Huis Breda, SUDS, Feestcafé Peddels, Suikerkist, Tapasbar Plan B, Café Nassau Breda, In Kannen & Kruiken, Gastropub De Kleine Wereld, De Fazant en Trailerfest.