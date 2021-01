Zussen Sanne(31) en Lilian (27) ruimen de Haagse Beemden op: ‘Het is zo’n kleine moeite’

BREDA - Zussen Sanne en Lilian zijn de afgelopen maanden regelmatig in de Haagse Beemden te vinden. Wanneer ze thuiswerken, zitten ze vaak bij hun ouders thuis die daar wonen. En in hun pauze gaan ze dan een rondje wandelen door de wijk. Dat er zoveel zwerfafval lag, stoorde hen flink. Daarom besloten ze op een dag om prikkers en vuilniszakken mee te nemen op hun wandeling. Inmiddels hebben ze al veel medestanders, en organiseren ze heuse opruimacties in de wijk.

Zondag is het weer zo ver. Dan gaan enthousiaste vrijwilligers de Haagse Beemden in om de wijk weer een beetje schoner te maken. En dat allemaal dankzij zussen Lilian en Sanne.

Rommel

Lilian en Sanne werken vanwege de coronamaatregelen alweer een lange tijd thuis. In de pauze gaan ze dan graag even naar buiten voor een wandeling. “Wanneer je met zijn tweeën aan het wandelen valt het nog niet zo op, maar vooral wanneer je in je eentje loopt en geen afleiding hebt, zie je ineens hoeveel zwerfafval er eigenlijk ligt”, vertelt Lilian . “Dat zagen wij allebei, en we vonden het enorm zonde. Daarom besloten we op een dag in november om een vuilniszak en een prikker mee te nemen op onze middagwandeling. Dat is natuurlijk een kleine moeite wanneer je toch al aan het wandelen bent.”

Het initiatief van de zussen om de rommel die ze onderweg tegen komen mee te nemen, wordt door veel wijkbewoners gewaardeerd. “De reacties waren meteen super leuk”, vertelt Sanne. “Mensen vinden het echt leuk om te zien dat je moeite doet om de wijk schoon te houden. Dat motiveerde ons enorm om ermee door te gaan.” En op een gegeven moment deden ze dat niet meer met zijn tweeën, legt Lilian uit. “Al snel waren en vrienden en kennissen van ons die het een goed idee vonden, en ook wel een keer wilden helpen. Zo ging het balletje rollen.”

Flyers

Inmiddels hebben de zussen al tientallen mensen enthousiast gekregen om ook mee te helpen, en organiseren zij wekelijkse opruimacties in de wijk. Daarvoor maakten zij een flyer die ze uitdeelden in de wijk, en ook deelden op Facebook. Zondag zal er een groep van zo’n twintig mensen de wijk in trekken met vuilniszakken en prikkers. Sanne is enorm blij met alle animo. “Het is gewoon enorm positief. Sowieso is het fijn om iets goed te doen voor het milieu en op je eigen kleine manier een steentje bij te kunnen dragen. Maar het is nu ook iets sociaals geworden. En er zijn veel mensen die daar in deze tijd behoefte aan hebben.”

Uiteraard worden de coronaregels door de zussen wel streng nageleefd. “Met meer dan twintig mensen over één fietspad lopen heeft sowieso weinig nut. Dus uiteraard splitsen we op. En we houden ook afstand van elkaar.” Hoe de toekomst van het initiatief eruit ziet, weten de zussen zelf nog niet zo goed. “Er is geen stappenplan ofzo”, legt Lilian uit. “Maar we vinden het nu in ieder geval nog heel leuk, dus we gaan nog wel even door!”

Wil jij Lilian en Sanne ook een keer komen helpen? Neem dan contact met ze op! Dat kan via 06-3911101 (Lilian) of 06-42986117 (Sanne)



