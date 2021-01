Station Breda ontruimd vanwege brandmelding: al het treinverkeer stilgelegd

BREDA - Het station in Breda is vanmiddag enige tijd ontruimd geweest. Aanwezigen werd verzocht zich naar buiten te begeven. Er zou sprake zijn van een brandmelding.

Reizigers moesten vanmiddag het station in Breda voor enige tijd verlaten. Er werd omgeroepen dat zij buiten het station moesten gaan staan. Dit omdat er sprake zou zijn van een brandmelding.

Reizigers verzamelden zich buiten het station, maar konden volgens een omstander vrij snel weer het gebouw in. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een brand geweest is in het gebouw. Ook is niet duidelijk wie de brandmelding heeft gedaan.

Al het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Rond 17.30 uur zouden de treinen weer volgens de normale dienstregeling moeten rijden.