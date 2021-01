Bilate redt op de valreep punt voor NAC in ondertal

BREDA - Na een vroege voorsprong wist NAC gisteravond alsnog niet te winnen. Na een rode kaart voor Robin Schouten ging het fout. Wel wisten de Bredanaars op de valreep nog een punt uit het duel te slepen, het werd 2-2. Onze fotograaf Peter Visser was aanwezig, bekijk hier zijn foto’s.

NAC begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in de derde minuut al op voorsprong. Schouten speelde de bal naar van Hooijdonk, die vervolgens met een slim overstapje El Allouchi vrij voor de doelman zette. De middelvelder schoot vervolgens raak.

Na rust, in minuut 53 ging het echter fout voor de Bredanaars. Robin Schouten kreeg de bal op zijn hand. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf naar aanleiding hiervan een penalty aan Roda en toonde Schouten de rode kaart. Olij had nog een antwoord op de eerste inzet van Kees Luijckx, maar kon geen redding brengen in de rebound en dus werd het 1-1.

In minuut 81 mocht Mario Bilate invallen en dit bleek een gouden wissel. In minuut 85 wist hij namelijk de gelijkmaker binnen te schieten. Hierdoor houdt NAC toch nog een punt over aan deze wedstrijd.