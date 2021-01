Babs doet al ruim 25 jaar onderzoek naar virussen: ‘De stroom desinformatie wordt steeds groter’

BREDA - Als wetenschappelijk onderzoeker bestudeert de Bredase Babs Verstrepen al meer dan 25 jaar virussen. Ze onderzoekt wat ze in het lichaam doen, hoe het afweersysteem daarop reageert en hoe we dat kunnen vertalen naar een goed werkend vaccin. “Het is niet aan mij om mensen te overtuigen om te vaccineren, maar ik wil mensen wel graag van juiste, begrijpelijke informatie voorzien.”

Als Babs vroeger op een feestje stond en over haar werk begon, was ze eigenlijk al snel uitgepraat. “Niemand zat te wachten op een verhaal over antistoffen of specifieke afweercellen die belangrijk zijn in de strijd tegen aids, griep, knokkelkoorts of zika”, legt ze uit. Maar in 2020 veranderde alles. “Er waren geen feestjes meer, maar iedereen was ineens viroloog of immunoloog. En dat allemaal omdat er een virus de kop opstak dat zich zo onrustbarend snel over de aarde verspreidde dat de wereld stil kwam te liggen.”

Zag jij de coronapandemie aankomen?

“Voor wetenschappers kwam het niet als een verrassing. De hele wetenschappelijke wereld bereidt zich al jaren voor op wat de WHO ziekte X noemt, de grote onbekende die ooit over ons uitgestort zou gaan worden. We wisten dat de kans groot was dat het uit dieren zou komen want het is nu éénmaal zo dat bijna alle infectieziekten die grote problemen veroorzaken hun oorsprong vindt in een andere diersoort dan de mens.”

Op social media schrijf je regelmatig over het coronavirus. Je beantwoord er ook veel vragen. Wat motiveert je om dat te doen?

“De belangrijkste reden om mijn sociale media in te zetten is omdat ik heel veel onzin lees over het virus en vaccins. We zijn vergeten wat de gevolgen van infectieziektes kunnen zijn. Juist dankzij die vaccins. En dat plaats ik graag in perspectief.”

“Nu de vaccins langzaam maar zeker binnen handbereik komen lijkt de stroom desinformatie groter te worden en iedereen is op zoek naar antwoorden op dezelfde vragen. Werkt het wel? Is het wel veilig? En wat zijn de langetermijneffecten? Logisch, want het is allemaal hartstikke snel gegaan. “

Welke mening over vaccineren die je tegenkomt, wil je het liefste de wereld uit helpen?

“Dat het middel (vaccin) misschien wel erger is dan de kwaal (virus). Dan denk ik echt: Kom op mensen. Er liggen nu zoveel mensen in het ziekenhuis, een enorm hoog percentage van de van de ic bedden wordt bezet door covid patiënten. Horeca is dicht, niet essentiële winkels zijn gesloten en kinderen gaan niet naar school. Dus veel erger dan dit kan het niet worden.”

Wil jij graag mensen overtuigen om zich te laten vaccineren?

“Het is niet aan mij om mensen ergens van te overtuigen. Het is wél aan wetenschappers en onderzoekers om mensen van begrijpelijk informatie te voorzien. Tegen complotdenkers of virus-waanzinnigen kan ik niet op, maar mensen met oprechte zorgen of inhoudelijke vragen moeten zich altijd vrij voelen om dit te uiten. Die vragen beantwoord ik graag.”

Wat is jouw boodschap voor alle mensen die komende weken de uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren?

“Heb je vragen? Stel ze vooral. En laat je niet gek maken door verhalen op sociale media van mensen die mensen kennen die ergens iets hebben gelezen. Er zal de komende maanden een hoop bagger naar boven komen. Deels terecht en deels in het leven geroepen door professionele baggerdiensten.”