Asfaltschade op A58 bij Ulvenhout: ‘Weg blijft richting Galder tot in de avond dicht’

BREDA - Om schade aan het asfalt in de A58 te herstellen, heeft Rijkswaterstaat de A58 vanaf knooppunt Annabosch richting Galder afgesloten. In eerste instantie gaf Rijkswaterstaat aan dat dit de gehele middag zou duren. Maar in een nieuwe update laat Rijkswaterstaat weten dat het nog langer duurt. 'Naar verwachting blijft de weg tot in de avond dicht.'

Er is forse schade ontstaan aan het asfalt van de A58 ter hoogte van knooppunt Sint Annabosch in de richting van Galder. Vanochtend werd daarom de rechterrijstrook richting knooppunt Galder al afgesloten.

Om die schade te herstellen, sloot Rijkswaterstaat de weg richting Galder rond 12.00 uur geheel af. Rijkswaterstaat laat weten dat de weg naar verwachting tot in de avond dicht blijft. "Door de afsluiting van de A58 hebben we de ruimte om nieuw asfalt te leggen."

Omleiding

Er worden twee omleidingsroutes ingesteld. Vanuit Eindhoven richting Breda/Antwerpen volgt het verkeer vanaf knooppunt Batadorp Den Bosch, Waalwijk en Roosendaal (A2, A59 en A16). Vanaf knooppunt Hooipolder wordt het verkeer omgeleid via de A59 en A16.