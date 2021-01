Aantal inwoners Breda groeide in 2020, maar veel minder dan vorig jaar

BREDA - In 2020 is de bevolking van Breda veel minder gegroeid dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2020. De groei is in alle tien grootste gemeenten sowieso minder dan een jaar eerder. De mindere groei komt vooral door de lagere immigratie.

Veel van de grootste steden in Nederland groeiden in de afgelopen jaren vooral door buitenlandse migratie. Een van deze steden is Breda. Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk afnam, zakte de bevolkingsgroei echter in deze steden in.

Zo steeg in 2019 het aantal inwoners in Breda nog met 1,9 per duizend Bredanaars. Over 2020 gezien zakte dit aantal naar 0,4 per duizend inwoners. Een andere reden voor dit dalende aantal is het kleinere aantal internationale studenten vanwege de coronacrisis.