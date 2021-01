Eindelijk financiële steun voor speeltuinen, scouting en jeugdkampen

BREDA - Speeltuinen, scoutinggroepen, jeugdkampen en kinderboerderijen krijgen coronasteun vanuit het Rijk. In totaal wordt er ruim 7 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan zo’n 75.000 euro voor organisaties uit Breda. Die krijgen tot eind februari de tijd om een aanvraag in te dienen.

Vrijwillige jeugdorganisaties zoals speeltuinen, jeugdkampen en scoutinggroepen trokken in augustus 2020 aan de bel om aandacht te vragen voor hun lastige financiële situatie. Via een petitie gericht aan de Tweede Kamer pleitten zij voor een coronanoodfonds voor jeugd- en jongerenorganisaties. En aan die oproep werd gehoor gegeven. Eind augustus werd namelijk bekend gemaakt dat het Rijk 7,3 miljoen euro ter beschikking stelt voor vrijwillige organisaties die activiteiten organiseren voor de jeugd.

De toezegging was goed nieuws voor de organisaties. Vanaf dat moment was het voor de organisaties wachten op de gemeente Breda, die het geld van het Rijk moet verdelen onder de organisaties. De gemeente heeft daar nu een speciale regeling voor opgesteld. De gemeente Breda krijgt 75.680 euro om te verdelen. De vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor jeugd organiseren hebben tot eind februari de tijd om een aanvraag in te dienen.

Steun

De vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor de jeugd ervaren de nadelige effecten van de coronacrisis. Zo zijn er minder inkomsten van de ondersteunende horeca omdat er minder deelnemers en bezoekers zijn. Daarnaast zijn er veel organisaties die als belangrijke inkomstenbron een eigen gebouw of terrein verhuren, wat tussen half maart en 1 juni grotendeels niet mogelijk is geweest. “De impact van de coronacrisis is ook voelbaar voor deze vrijwilligersorganisaties”, legt wethouder Marianne de Bie uit. “Fijn dat het kabinet geld beschikbaar heeft gesteld om de schade die ze van half maart tot 1 juni hebben geleden, te compenseren. De gemeente werkt hier graag aan mee zodat ze hun belangrijke activiteiten voor de Bredase jeugd kunnen blijven organiseren.”

Jeugdorganisaties in Breda die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen via de Bredase coronawebsite een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage wanneer zij door de crisis in financiële nood zijn of dreigen te raken. Organisaties zonder eigen accommodatie kunnen maximaal 1.500 aanvragen euro, organisaties met eigen accommodatie 4.500 euro. De aanvraag kan tot 28 februari 2021 worden ingediend.