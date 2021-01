Boom breekt doormidden bij eenzijdige aanrijding Westerhagelaan

BREDA - Een bestuurder is vrijdagmiddag met zijn auto tegen een boom beland in de berm langs de Westerhagelaan. De boom brak daarbij door midden, en de schade aan de auto is fors.

Een bestuurder heeft vrijdagmiddag voor een flinke ravage gezorgd bij de Westerhagelaan, vlak bij de kruising met de Hambroeklaan. De auto kwam met flinke snelheid in de berm terecht. Hij reed daarbij een paal voor metingen van grondwater uit de grond, en eindigde tegen een boom. De boom was niet tegen de klap bestand, en brak doormidden.

Het fietspad ligt vol met brokstukken van het ongeval. De bestuurder is meegenomen door de politie. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.