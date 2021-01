Weerbericht Breda: ‘Er valt geen sneeuw in Breda, wel is er wat nachtvorst’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 8 januari en de komende dagen.



De natte sneeuwvlokken die aan het begin van de week in de weerkaarten zaten gingen net aan Brabant voorbij. In Zuid-Limburg lag er vanochtend op de top van Vaalserberg 10 cm sneeuw. Op de Ardense toppen lag er lokaal zelfs een pak van 30 cm. Sneeuw komt er voorlopig niet. Wel zijn er dit weekend een paar nachten met lichte vorst aan de orde. Het lagedrukgebiedje dat nu op de Noordzee west van Denemarken ligt, trekt met haar neerslagfront weg. Het bracht dus in Brabant voornamelijk regen. De regie komt dit weekend tijdelijk in handen van een Atlantisch hogedrukgebied. Begin volgende week nemen lagedrukgebieden het roer met zachter weer terug over.



Verwachting voor vrijdag 8 januari

Vanochtend was het nog meestal grijs. De regen is inmiddels weggetrokken. In het tweede deel van de middag komt de zon er nog af en toe bij. Een lokale regenbui blijft mogelijk. De wind is naar het noorden gedraaid en met 2 tot 3 Beaufort zwak tot matig te noemen. De temperaturen lopen uiteen van 3 graden in het oosten van Brabant tot 5 graden in het westen van Brabant. Het voelt waterkoud aan.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 9 januari 2021

In de nacht naar zaterdag klaart het op en vriest het lokaal 2 tot 3 graden. Plaatselijk vormen zich ook mistbanken. De vroege ochtenduren zijn dus gevaarlijk wegens bevroren natte weggedeelten en slecht zicht. Overdag is het meestal droog met zon en wolken. Vanaf zee kan er metname in het westen van Brabant lokaal een bui binnendrijven. De wind is zwak en variabel. Het kwik loopt uiteen van 2 graden in Oost-Brabant tot 4 graden in West-Brabant. Gevoelsmatig blijft het frisjes.



Zondag 10 januari 2021

De nacht naar zondag wordt de koudste met minima van -2 graden in het noordwesten van Brabant tot -5 graden in het noordoosten van Brabant. Aan de grond kan het lokaal landinwaarts tot 8 graden vriezen. Op het eind van de nacht vorming van mistbanken. Overdag breekt langzaam de zon door en blijft het droog. Afhankelijk van de hoeveelheid zon en je locatie in Brabant wordt het 1 graad met laaghangende wolken en in het oosten van Brabant tot een graad of 4 langs de westelijke rand van Brabant bij de Scheldes. De wind waait zwak uit het noordoosten en het voelt koud aan.



Maandag 11 januari 2021

In de nacht naar maandag vriest het minder hard met minima tot -2 graden. De wind gaat draaien naar het zuidwesten en trekt aan naar matig (3 tot 4 Beaufort). Ze voert ook zachtere lucht aan met 6 graden in het westen van de provincie tot 4 in het oosten. Verder blijft het droog met wolkenvelden en soms wat zon. Het voelt iets zachter aan in de wind.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 8 januari 2021

Zon op: 08:44 uur

Zon onder: 16:51 uur

Daglengte: 08:07 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag zeventien minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is begonnen.



Zo was het weer donderdag 7 januari 2021

Maximumtemperatuur: 4,5 graden

Minimumtemperatuur: 1,5 graden

Neerslag: 4,0 mm (nacht van donderdag op vrijdag nog eens 10,0 mm)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 8 januari 2021 om 13:00 uur