INOS Breda: ‘Verkouden kinderen niet meer welkom op noodopvang op school’

BREDA - Kinderen die verkouden zijn, zijn vanaf vandaag niet meer welkom op de noodopvang op de 28 basisscholen die onderdeel zijn van INOS. INOS kiest voor het nieuwe beleid vanwege zorgen om de Britse variant van corona.

Al sinds 16 december zijn de scholen in Breda, net als in de rest van Nederland, gesloten. Alleen ouders met een vitaal beroep kunnen hun kind overdag nog wel naar de noodopvang op school brengen. Dat mag ook wanneer dat kind verkouden is.

INOS, de overkoepelende onderwijsorganisatie in Breda waar 28 scholen onder vallen, maakt zich zorgen over dat beleid vanwege de Britse variant van corona. Die variant zorgt voor een grote besmettelijkheid onder andere leeftijdsgroepen. Zo zijn bij een school in Rotterdam in korte tijd meerdere mensen besmet geraakt. “Ondanks de verontrustende signalen in de media heeft noch de overheid, noch het RIVM besloten om de bestaande maatregelen aan te scherpen”, stelt INOS in een verklaring. “Onze ouders en medewerkers maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Daarom heeft INOS besloten om aanvullend op de huidige maatregelen voorlopig ook de leerlingen die verkouden zijn, niet toe te laten tot de noodopvang op school. “

Dit betekent dus dat de ouders van kinderen die met verkoudheidsklachten op school komen, verzocht worden om hun kind op te halen. “Ouders kunnen ook de keuze maken om hun kind te laten testen. Bij een negatieve uitslag en wanneer ook wordt voldaan aan alle andere voorwaarden (bijv. geen huisgenoot met koorts/benauwdheid en/of een COVID-19 besmetting) is de leerling weer welkom op school.”

INOS laat weten dat het besluit is genomen in afstemming met de GGD West-Brabant. “Zo proberen wij om zo adequaat en snel mogelijk te handelen in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders.”

Scholen die onderdeel zijn van INOS zijn onder andere Kbs de Wisselaar, Kbs de Zandberg, Kbs de Spoorzoeker, Kbs De Weerijs, Kbs De Rosmolen, Kbs Kievitsloop en Kbs Jacinta.