Het succes van een ludiek, Amerikaans biertje bij Big Belly Brewery

BREDA - Big Belly Brewery heeft een biertje gemaakt als reactie op de situatie in Amerika. Met het biertje willen zij de draak steken met wat er momenteel gaande is in Amerika. Iets belachelijk maken is namelijk dé manier om iets te bekritiseren, zo vinden ze bij de brouwerij.

Het biertje heeft de naam ‘Murica - American IPA’ gekregen en begon eigenlijk als een meme, zo geeft Willem Graste van de brouwerij aan. ´´We waren van plan een meme te maken die inspeelt op de huidige situatie in Amerika, maar het is een label voor een nieuw biertje geworden.´´ Met de huidige situatie bedoelt Gratse het bestormen van het Capitool en de overdracht van het presidentschap.

Met dit biertje wil de brouwerij de draak steken met wat er gebeurd is en de stupiditeit ervan aangeven. ´´Het is natuurlijk heel erg wat er gebeurd is, dat vinden wij ook´´, aldus Gratse. ´´Het is echter wel zo dat het ook volledig gestoord is en dat iedereen er weer wat over te zeggen heeft. Door het belachelijk te maken leveren wij hier kritiek op.´´

Het biertje is voorzien van een label met een Engelse tekst waarin de brouwerij laat weten dat zij het niet eens zijn met de ´stomme mensen die stomme dingen doen´ in Amerika. Ook is Jake Angeli te zien op het label. Hij is de man die tijdens de bestorming van het Capitool op de stoel van de vicepresident ging zitten.

Kleine oplage

Het produceren van het bier ging niet zo zeer om een grote verkoop zo geeft Gratse aan. ´´De reden om dit te doen was voornamelijk het maken van een statement. Daarnaast vonden we het leuk dat mensen met dit label een aandenken hebben aan deze absurde tijden. Het kan een leuk collectors item worden. Aangezien dit vooral het doel was hadden we ook maar een kleine oplage.´´