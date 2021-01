Bredanaars leveren hun ‘Beter Boompje’ in bij STEK: terugplanten in plaats van weggooien

BREDA - Honderden Bredanaars haalden begin december hun kerstboom van Beter Boompje op bij STEK. Vandaag brachten zij deze weer netjes terug. De bomen keren namelijk weer terug in de grond. Zo voorkomen Breda Maakt blij en Beter Boompje dat de bomen massaal weggegooid worden.

Wanneer december voorbij is, gooien Nederlanders massaal hun kerstbomen weg. Zonde, vond Breda Maakt Mij Blij. Daarom sloegen zij de handen ineen met Beter Boompje voor een duurzaam alternatief. “Veel Nederlanders willen een goede kerstboom, maar geen gedoe. Met een BeterBoompje kan je op een laagdrempelige manier een stap in de goede richting zetten. En hoe meer mensen meedoen, hoe groter onze impact”, vertelde Alex de Graaf, die het idee van Beter Boompje samen met zijn zwager Frank Haagen van het platform Breda Maakt Mij Blij bedacht, eerder aan deze site.

Geïnteresseerden konden kiezen uit twee opties: een boom met kluit en een zonder kluit. Voor de ‘afgezaagde’ bomen worden er twee nieuwe biologische boompjes teruggeplant in het Lowlander Beer kerstbomenbos. Bredanaars die kozen voor een boom mét kluit brachten deze vandaag terug naar STEK. Wie zo’n boom kocht, moest een tientje borg betalen. Om deze terug te krijgen moet de boom aan aantal eisen voldoen. Zo wordt er gekeken of het boompje nog mooie groene takken heeft en of er voldoende aarde aan de kluit zit. Als dat het geval is krijgt de tijdelijke eigenaar zijn borg terug en wordt de boom vervolgens teruggeplaatst in de natuur. “Hierdoor zal de boom voor altijd in een bos blijven voortbestaan”, valt er op de site te lezen.