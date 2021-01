INOS houdt vast aan weren verkouden kinderen op noodopvang, VVD uit zorgen over beleid

BREDA - Onderwijsorganisatie INOS heeft aangegeven dat verkouden kinderen niet meer welkom zijn op de noodopvang op school. Ondanks dat het ministerie in de media liet weten dat het niet toegestaan is voor scholen om verkouden kinderen te weren van de noodopvang, houdt INOS vast aan het nieuwe beleid. De lokale VVD heeft aan het college zijn zorgen geuit over het beleid. “Welke impact heeft dit besluit op de uitvoering van vitale functies in Breda”, vraagt de partij zich af.

Verkouden kinderen zijn niet meer welkom op de noodopvang bij de 28 Bredase scholen die onderdeel zijn van INOS. Dat maakte de onderwijsorganisatie vrijdag bekend. Het nieuwe beleid gaat in tegen de landelijke richtlijnen en zorgde daarom voor ophef. Toch houdt INOS vast aan het beleid. “Er is veel aandacht in de pers geweest omdat we leerlingen met verkoudheidsklachten niet toelaten tot de noodopvang of bij onze scholen voor sbo, so en vso. We houden hieraan vast tot de persconferentie van aanstaande dinsdag. Wij snappen de zorgen en zijn ervan overtuigd dat dit voor nu het beste is voor de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders. Bovendien kunnen we zo het onderwijs aan onze leerlingen het langst volhouden”, lieten zij dit weekend weten.

De lokale VVD maakt zich zorgen over het beleid van de Bredase onderwijsorganisatie. De noodopvang is immers bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren. “Welke impact heeft dit besluit op de uitvoering van vitale functies in Breda, wanneer ouders die in dergelijke functies werken tegen overheidsbeleid in, geen gebruik meer kunnen maken van noodopvang op scholen?”, vraagt de partij zich af. “Welke gevolgen voorziet het college bijvoorbeeld voor de lokale overbelaste zorg, als medewerkers hierdoor thuis moeten blijven?”, wil de partij weten van het college. Ook heeft de partij het college gevraagd om contact op te nemen met INOS om te zorgen dat de organisatie de landelijke richtlijnen weer gaat navolgen

Beleid INOS

INOS weert verkouden kinderen vanwege de grote bezorgdheid die onder ouders en medewerkers bestaat over het besmettelijke Britse coronavirus. Dat virus is erg besmettelijk en verspreid zich ook onder kinderen. INOS heeft daarom besloten om in ‘het belang van de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders,’ het zekere voor het onzekere te nemen en ouders te vragen om kinderen die verkouden zijn, thuis te houden van school. Ouders kunnen ook de keuze maken om hun kind te laten testen. Bij een negatieve uitslag en wanneer ook wordt voldaan aan alle andere voorwaarden (bijv. geen huisgenoot met koorts/benauwdheid en/of een COVID-19 besmetting) is de leerling weer welkom op de noodopvang school.