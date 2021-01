Veroordeelde drugsbaas uit Breda (61) moet 7 miljoen euro betalen aan de staat

BREDA - Het Openbaar ministerie heeft een schikking getroffen in de strafzaak tegen een 61-jarige drugsbaas uit Breda. Bredanaar J. Gubbels zal ruim zeven miljoen euro aan de staat betalen. De 61-jarige werd in 2018 al veroordeeld voor de handel en productie van synthetische drugs.

De verdachte is op 4 september 2018 door de rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege grootschalige productie van en handel in synthetische drugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank kwam tot een lagere straf dan werd geëist door het OM. De verdachte en zijn acht mededaders werden vrijgesproken van de smokkel van een gestolen lading van 400 kilogram cocaïne. De rechtbank vond dat er aanwijzingen waren dat een waardevolle lading met criminele achtergrond was gestolen, maar het bewijs ontbrak dat het om cocaïne ging.

Naast de gevangenisstraf verklaarde de rechtbank circa zes miljoen euro en een auto die aan de verdachte toebehoorden en als uit misdrijf verkregen opbrengst werd beschouwd, als verbeurd.

Hoger beroep

Tegen het vonnis van de rechtbank ging zowel het OM als de verdachte in beroep, maar dat hebben beide partijen nu ingetrokken. Het vonnis van de rechtbank wordt hierdoor onherroepelijk. De verdachte zal de opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf, met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten, moeten uitzitten. Zowel het geldbedrag als de auto die de rechtbank verbeurd had verklaard, zal de verdachte overdragen aan de Staat. Het gaat dan om iets meer dan 7 miljoen euro. Het OM vindt de schikking met de verdachte passend.