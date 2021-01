Bestuurder dodelijk ongeval Backer en Ruebweg reed ruim 160 km per uur: Eis van 120 uur werkstraf

BREDA - De 82-jarige man uit Ulvenhout die in 2018 achterop een auto knalde op de Backer en Ruebweg, reed op het moment van het ongeval meer dan 160 kilometer per uur. Bij het ongeval kwamen twee vrouwen om het leven. Vanochtend vond in de rechtbank van Breda een strafzitting plaats over de zaak. Daar eiste de officier van justitie 120 uur werkstraf tegen de man, meldt Omroep Brabant.

Vanochtend om 9.00 uur startte bij de rechtbank in Breda de strafzitting over het ongeval op de afrit van de A16 dat plaatsvond in december 2018. Bij het ongeval reed een op dat moment 80 jarige man uit Ulvenhout achter op een min of meer stilstaande auto. Die auto vloog door de klap in brand. De twee vrouwen in de geraakte auto (een 43-jarige vrouw uit Breda en een 28-jarige vrouw uit Rijsbergen) kwamen bij het ongeval om het leven.

Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder tijdens het veroorzaken van het ongeval meer dan 160 kilometer per uur heeft gereden. Waarschijnlijk is de man onwel geworden achter het stuur. De officier van justitie eist 120 uur werkstraf tegen de man en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, meldt Omroep Brabant. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.