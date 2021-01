Rode kaart Robin Schouten geseponeerd

BREDA - Robin Schouten is komend weekend tegen Jong PSV ‘gewoon’ inzetbaar. De 22-jarige rechtsback kreeg vrijdag in het met 2-2 gelijkgespeelde duel met Roda JC na een klein uur spelen een rode kaart voor een vermeende handsbal. Deze is echter geseponeerd.

De aanklager betaald voetbal heeft zich over deze zaak gebogen en besloten dat deze kaart geseponeerd wordt, waardoor een schorsing uitblijft voor Schouten.

De rode kaart voor Schouten had afgelopen wedstrijd tegen Roda JC grote gevolgen. Vanwege de vermeende handsbal van Schouten kreeg Rode JC een penalty. Die werd benut, waardoor het 1-1 kwam te staan. Minder dan vijf minuten later viel ongelukkig ook de 1-2 binnen. Dankzij een treffer van Bilate wist NAC uiteindelijk nog een punt te redden.

Schorsing

Komende wedstrijd staat aanvoerder Dion Malone wel op scherp. Hij staat momenteel op vier gele kaarten. Dit betekent dat hij bij een volgende gele kaart één wedstrijd schorsing zal moeten uitzitten.