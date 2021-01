Leerlingen Tessenderlandt bakken voor Amphia

BREDA - De leerlingen van Tessenderlandt zijn het nieuwe jaar gestart met een mooie actie: Zij bakken massaal nieuwjaarskoeken voor het personeel van Amphia ziekenhuis Molengracht. Op die manier willen de leerlingen graag iets positiefs doen voor hun ‘buren’.

Voor de leerlingen van Tessenderlandt zijn het ‘de buren’: Het Amphia ziekenhuis Molengracht. Op een steenworp afstand van de school werkt het Bredase ziekenhuispersoneel hard om alle coronapatiënten op de cohortafdeling en de ic te verzorgen. “We willen de verpleging laten weten dat we aan ze denken in deze tijd waarin er hard gewerkt moet worden onder zware omstandigheden”, legt Paul Steenbakkers, docent Bakkerij, uit. “Daarnaast willen we de buren een goed en beter jaar wensen. Al brainstormend kwamen we op het idee van nieuwjaarskoeken bakken.”



Aan de slag

In groepen zijn de leerlingen aan de slag gegaan om de koeken te bereiden en te garneren met de tekst ‘gelukkig nieuwjaar’. Vervolgens werden de koeken mooi ingepakt en in doosjes gedaan met een begeleidende tekst. Naast een leuke attentie voor het ziekenhuispersoneel is het een leerzaam proces voor de leerlingen, legt Steenbakkers uit.

De eerste koeken zijn afgelopen vrijdag overhandigt aan het personeelv an Amphia. En komende vrijdag wordt er opnieuw een lading koeken naar het ziekenhuis gebracht. “We willen met onze koeken de medewerkers op de corona afdeling een goed gevoel geven richting 2021”, laat één van de betrokken leerlingen weten. “En we hopen dat ze onze baksels lekker vinden natuurlijk!”