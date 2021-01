Weerbericht Breda: ‘Komende dagen opvallend zacht weer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 12 januari en de komende dagen.



Een lagedrukgebied met haar kern over het zuiden van Noorwegen zwiepte in de nacht van maandag op dinsdag een actief koufront over Brabant. Dit trekt in de ochtend zuidoostwaarts weg. Het westen van de regio kan later op de dag nog kans maken op een enkel buienlijntje.



Verwachting voor dinsdag

De ochtend begint met regen, maar richting het middaguur wordt het droog. Gaandeweg de middag komt de zon er soms ook aan te pas. In het westen van Brabant is later op de middag nog een enkel licht buitje mogelijk. De wind draait naar het westen tot noordwesten en wordt minder sterk (matig, 3 tot 4 Beaufort). Het kwik stijgt naar ongeveer 7 graden.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag 13 januari 2021

De dag begint met een droge ochtend en wat zon. De bewolking neemt in de loop van de dag toe wat zal uitdraaien op enige regen in de middag. De wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Overdag wordt het 6 graden, in de avond kan het tijdelijk 8 graden worden.



Donderdag 14 januari 2021

Het warmtefront dat woensdag later op de dag wat regen zal brengen, komt tot stilstand boven onze omgeving. Het neigt er zelfs naar dat het zich gaat terug trekken naar het zuidwesten. Het loopt tegen een muur van koude lucht vast. Er is momenteel een fors reservoir koude vrieslucht aanwezig boven het noorden, oosten en midden van Europa. Er ligt daar ook overal een sneeuwdek. Het wordt een grijs bewolkte donderdag met nog wel wat lichte regen of motregen. De wind draait naar het oosten en is zwak (2 Beaufort). De temperaturen vallen terug naar 3 graden. Komende dagen zal duidelijk worden of de winter ook de Duits-Nederlandse grens mag passeren.





Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 11 januari 2021

Zon op: 08:42 uur

Zon onder: 16:55 uur

Daglengte: 08:13 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag 23 minuten daglicht winst.





Weersverwachting opgesteld maandag 11 januari 2021 om 21:00 uur