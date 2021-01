Huub en Rob van SchuldHulpMaatje helpen Bredanaars met geldzorgen

BREDA - Heb je geldzorgen? Of zit je in de schulden? Dan is het vaak lastig om daar zelf een uitweg uit te vinden. Maar niets doen, zorgt ervoor dat de problemen alleen maar groter worden. Daarom is SchuldHulpMaatje Breda actief. Al drie jaar zetten de vrijwilligers zich in om samen met Bredanaars die geldzorgen hebben een goede oplossing te vinden.

Coördinator Huub Gerritsen vergelijkt het systeem van SchuldHulpMaatje het liefste met een rijschool. “Als je auto wil leren rijden, dan komt de instructeur naast je zitten. De instructeur helpt je, maar je houdt altijd zelf je handen aan het stuur. Dat is ook hoe we SchuldHulpMaatje zien. Wij gaan nooit de regie overnemen van de mensen die we proberen te helpen.”

Hoe werkt het?

Wie geldzorgen heeft of in de schulden zit, kan zelf contact opnemen met SchuldHulpMaatje Breda. “Dan gaat het dus niet alleen om mensen die tienduizenden euro’s schuld hebben. Die mensen kunnen wij begeleiden naar professionele hulp en de schuldsanering. Wij helpen juist ook mensen met kleine schulden, of mensen die maar moeilijk rondkomen en hulp zoeken om hun financiële situatie wat beter op de rit te krijgen”, legt Huub uit. “We vinden het daarbij heel belangrijk dat mensen zelf gemotiveerd zijn om geholpen te worden.” Rob van Beurden is één van de maatjes die in Breda actief is. Hij heeft veel respect voor de deelnemers van SchuldHulpMaatje. “Het is echt een enorme drempel om toe te geven dat je hulp nodig hebt met je financiële situatie, en je persoonlijke verhaal te delen met een ‘vreemde’. Ik heb enorm veel bewondering voor de mensen die die stap durven te zetten.”

Als iemand zich aanmeldt voor hulp van SchuldHulpMaatje, gaat Huub langs voor een kennismakingsgesprek. “We vinden het heel belangrijk dat onze maatjes en hulpvragers een klik hebben. Na zo’n gesprek kan ik een hulpvrager goed matchen met een maatje.” Dat die klik enorm belangrijk is, beaamt Rob meteen. “De eerste keren dat ik langs ga bij een hulpvrager, ben ik eigenlijk alleen maar aan het luisteren. Het is dan belangrijk dat de hulpvrager mij vertrouwt. Alleen als je elkaar vertrouwt kun je verder komen.”

Hulp

De hulp die SchuldHulpMaatje biedt varieert enorm, net zoals de problemen waarmee de hulpvragers kampen. “Vaak helpen we mensen met het inzichtelijk maken van hun inkomsten en uitgaven. Uiteraard doen we dat zonder te oordelen. Natuurlijk stellen we er wel vragen bij. Is het bijvoorbeeld mogelijk om minder geld uit te geven aan eten bestellen? Of is het mogelijk om een paar uur per week extra te werken? Maar het is nooit een eis. Mensen moeten zelf keuzes maken.” Ook steunt Rob als maatje vaak mensen in het contact met overheidsinstanties. “Veel van die instanties zijn voor de hulpvragers frustrerend. Brieven zijn te ingewikkeld, en je krijgt altijd iemand anders aan de telefoon. En er zijn ook veel mensen die niet precies weten waar ze allemaal recht op hebben.”

Inmiddels is SchuldHulpMaatje Breda al drie jaar actief en zijn er al tientallen Bredanaars geholpen. “Iedereen kan in de schulden terecht komen. Of je nou jong of oud bent, of hoog- of laagopgeleid. Vaak zijn geldzorgen of schulden het resultaat van onverwachtse gebeurtenissen waar je niets aan kan doen”, stelt Huub. Heb jij ook geldproblemen, of kom je moeilijk rond? Neem dan contact op met SchuldHulpMaatje Breda via shmbreda@icloud.com of 06 30 13 66 57. “Er is altijd meer mogelijk dan je denkt.”