Nooit meer je fietssleutel kwijtraken: OV-fiets binnenkort van slot te halen met OV-chipkaart

BREDA - Neem jij wel eens een OV-fiets mee vanaf station Breda? Dan hoef je binnenkort niet meer bang te zijn dat je het sleuteltje kwijt raakt. Alle OV-fietsen worden namelijk voorzien van een e-slot. Je kunt de fiets dan van het slot halen met je OV-chipkaart. De NS wil eind 2021 bij minimaal 70 procent van de fietsen het slot vervangen hebben.

Het elektronische slot opent door een OV-chipkaart tegen het slot te houden. Als er een OV-fietsabonnement op de OV-chipkaart staat, springt het slot vanzelf open. Je zet de fiets op slot door de knop op het slot in te drukken en het ringslot te sluiten. Bij het terugbrengen van de OV-fiets wordt de huur automatisch beëindigd na het sluiten van het slot.

Proef op station Apeldoorn

Voorafgaand aan de introductie testte NS het nieuwe OV-fietsslot bij 350 OV-fietsen op station Apeldoorn. Reizigers beoordeelden het nieuwe OV-fietsslot met een ruime 8. Tijdens deze proef is de techniek uitgebreid getest en zijn inzichten verzameld over het gebruik. Hieruit kwam naar voren dat de reiziger buiten de stalling, liefst offline, graag informatie wil hebben over de werking van het slot. Vandaar dat op de bagagedragers van de OV-fietsen een instructie wordt geplaatst.

Nederland telt ongeveer 21.700 ov-fietsen op driehonderd locaties, zoals stations, bushaltes en P+R-terreinen. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal ritten met de ov-fiets van 1,5 miljoen in 2014 naar 5,2 miljoen in 2019. In 2020 waren dit er drie miljoen minder door het coronavirus.