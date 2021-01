Arriva verlengt vakantiedienstregeling in West-Brabant

BREDA - Nu duidelijk is dat de lockdown in Nederland verlengd wordt, past Arriva haar dienstregeling daarop aan. De vakantiedienstregeling van Arriva in West- en Oost-Brabant zoals die nu geldt, wordt verlengd tot de nieuwe einddatum van de lockdown. De einddatum van de vakantiedienstregeling is vooralsnog tot 7 februari. Ook de buurtbussen rijden tot die datum nog niet.

Per half december werd bekend dat vanwege de lockdown er een vakantiedienstregeling van kracht is voor Arriva bussen in West- en Oost-Brabant. Die aanpassingen gelden ook de komende periode van de lockdown. Dat blijft zo tot ieder geval tot 7 februari. Dit betekent dat op een aantal buslijnen minder vaak wordt gereden. Er zijn ook lijnen die geheel of gedeeltelijk vervallen. De belangrijkste reden voor deze verlenging van de gewijzigde dienstregeling zijn de reizigersaantallen.

Buurtbussen starten later

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, starten ook de buurtbussen van Arriva in Brabant nog niet met hun dienstverlening. Dit is zeker het geval tot 7 februari. De buurtbussen zijn inmiddels allemaal voorzien van maatregelen zoals extra ventilatie en een speciaal filter. Daarmee zijn ze technisch geschikt om weer te starten met de dienstverlening. De maatregelen en verlenging van de huidige lockdown zorgen er echter voor dat die wordt uitgesteld.

Informatie

De actuele reisinformatie vinden reizigers terug via de reisplanners of bekijken zij op de website van Arriva in de dienstregeling van alle buslijnen in Brabant op arriva.nl/brabant. De gewijzigde einddatum wordt in de systemen verwerkt.