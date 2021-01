Nóg drie weken dichte deuren: ‘Sommige klanten smeken echt om een massage’

BREDA - Onverwachts kwam het nieuws van de verlengde lockdown niet voor Claudia Musters, de eigenaresse van massagesalon Mus&zo. Maar het blijft een bittere pil voor haar, net zoals voor de vele andere Bredase ondernemers die de deuren nog eens drie weken gesloten moeten houden. “Je probeert jezelf bezig te houden, en de lieve reacties van trouwe klanten zijn heel fijn. Maar makkelijk is het zeker niet”, legt Claudia uit.

Claudia Musters is de trotse eigenaresse van massagesalon Mus&zo aan de Ranonkelstraat in Breda. Net als vele andere Bredase ondernemers kreeg ze gisteren tijdens de persconferentie van premier Rutte te horen dat ze de deuren van haar eigen bedrijfje nog minimaal drie weken langer gesloten moet houden. “Onverwachts was dat niet, dus ik was er wel op voorbereid”, vertelt Claudia. “Ik heb bijna alle afspraken die ik had staan diezelfde avond nog kunnen verzetten. Mensen reageren daar heel lief en begripvol op, maar balen wel. Want die afspraken waren natuurlijk al eerder een keer verzet. En zelf baal ik uiteraard ook. Ik wil graag weer aan de slag, en financieel gezien is het natuurlijk ook niet makkelijk”

Drukte

Voor Claudia is het erg vervelend dat ze de deuren dicht moet houden, want de vraag naar massages is erg groot. “De maanden voor de tweede lockdown waren voor mij enorm druk”, legt ze uit. “Dat komt onder andere doordat mensen veel meer thuiswerken. Mensen die thuis werken zitten vaak verkeerd of hebben geen goede stoel, waardoor ze klachten krijgen. En ook stress kan voor klachten zorgen, waarbij een massage uitkomst biedt.” Maar mensen die behoefte hebben aan een massage, moeten nu dus minimaal nog tot 9 februari wachten.

“Veel klanten vinden het heel vervelend dat ze niet gemasseerd mogen worden. Soms heb ik echt klanten aan de telefoon die smeken of ze langs mogen komen. Of die me vragen om stiekem bij hun thuis een massage te verzorgen. Maar dat kan ik echt niet doen. We moeten dicht van de overheid, dus daar luister ik naar.”

Webshop

Om bezig te blijven en toch wat inkomsten te genereren heeft Claudia haar webshop flink uitgebreid. “Daar ben ik vooral in december druk mee bezig geweest. Vroeger had ik een webshop puur voor cadeaubonnen. Maar nu kun je er ook mijn eigen gemaakte oliën kopen of mooie cadeaupakketjes.” Claudia brengt de bestellingen zelf rond. “Het loopt geen storm, maar alle beetjes helpen. Niks doen is ook geen optie.”

Claudia kan nu niet veel anders dan actief haar webshop promoten, en hopen dat er voor 9 februari beter nieuws komt. “Eén ding is in ieder geval zeker: Als ik weer open mag, zal de telefoon heel de dag gaan en zit de agenda vol!”