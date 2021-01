Geld stroomt binnen bij doneeractie voor opa K’Nex

BREDA - Het trieste verhaal van Anton van der List krijgt landelijke aandacht. Zaterdag werd het gigantische reuzenrad van K’Nex van Anton uit de hal van zijn flat in Breda gestolen. Met een doneeractie werd vandaag binnen enkele uren al ruim 6000 euro opgehaald voor ‘opa K’Nex’, zoals hij ook wel wordt genoemd.

Vanuit allerlei kanten komt er steun voor Anton van der List. Het verhaal dat zijn levenswerk door brutale dieven is gestolen uit de gang van de flat waar hij woont raakt enorm veel mensen. Zo besloot Amsterdammer Daan Jongen na het lezen van het trieste verhaal een doneeractie op te zetten. Die actie ging woensdag rond 9 uur ‘s ochtends online, en vier uur later stond te teller al op ruim 6000 euro. “Wauw wauw wat een reacties. Ik heb ondertussen Conny, de vrouw van Anton gesproken, en ze zijn sprakeloos. We gaan er snel langs om het uiteindelijke bedrag te overhandigen. Tot die tijd, blijf doneren voor Opa K’NEX!”, laat Daan enthousiast weten. Daan is bovendien niet de enige die een doneeractie is gestart. Ook iemand anders haalde via een crowdfunding al honderden euro’s op voor Anton.

Ook presentatrice Sylvana IJsselmuiden, bekend van Dumpert, zet zich in voor Anton. Zij plaatste op haar Instagram-pagina met 350.000 volgers een oproep voor mensen die mee willen helpen met het opnieuw bouwen van het reuzenrad. “Lieve allemaal! Graag jullie aandacht. Lieve opa knex van 78 vertelt met tranen in zijn ogen dat zijn enorme reuzenrad is gestolen. Hartbrekend. Ik wil samen met een knex team een nieuwe maken voor opa knex! Dus ben jij een knex team? Lijkt het je leuk en heb je vertrouwen dat dit ons samen lukt? Mail dan nu sylvana@dumpert.nl en laten we dit fixen!”

Ook K’Nex zelf heeft het verhaal van Anton gehoord. Zij hebben op de homepage van hun site de doneeractie voor Anton gedeeld.