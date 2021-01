Breda gaat rotonde realiseren op kruising Allerheiligenweg en Keermanslaan

BREDA - De Gemeente Breda krijgt 2 miljoen euro van het Rijk voor verkeersveiligheid. Deze bijdrage maakt het mogelijk om meer te investeren en Breda veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Met het geld wordt onder andere een rotonde gerealiseerd op de kruising Allerheiligenweg/Keermanslaan.

Eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente Breda twee miljoen euro van het Rijk krijgt voor verkeersveiligheid. De gemeente liet eerder al weten dat met het geld de rotondes IABC en Graaf Hendrik III Laan/Zuidelijke Rondweg grondiger aangepakt gaan worden. Ook komen er 30 km-maatregelen in Wisselaar en een breder fietspad aan de De La Reijweg. Daarnaast liet de gemeente weten dat het geld wordt besteed aan de aanlag van een fietsstraat bij de Adriaan van Bergenlaan en de herinrichting van de Allerheiligenweg. Wat deze herinrichting precies in zou houden, werd niet duidelijk.

Daarom stelde de Bredase fractie van GroenLinks vragen aan het college. “Voor GroenLinks is een betere verkeersveiligheid een belangrijke prioriteit, zeker ook die van kwetsbare deelnemers”, stelt de fractie in een brief. “Na een jarenlange daling loopt helaas de afgelopen jaren het aantal verkeersslachtoffers weer op”, betreurt GroenLinks Breda. “Heel mooi dat nu ook Breda weer meer werk gaat maken van verkeersveiligheid en ook de weg gevonden heeft naar de landelijke Impulsregeling Verkeersveiligheid.” Nu er geld is voor de herinrichting van de Allerheiligenweg is de fractie GroenLinks benieuwd wat dit precies inhoud. “Betreft deze herinrichting het plaatsen van een rotonde?”

In een reactie op de vragen van GroenLinks liet het college onlangs weten dat het inderdaad om het plaatsen van een rotonde gaat. “Uit het verkeersonderzoek blijkt dat het mogelijk is dat er op dit kruispunt een rotonde kan worden aangelegd”, laat de gemeente in een antwoord weten. “De verkeerslichten zijn verouderd en worden definitief verwijderd. Tijdens de herinrichting van de Allerheiligenweg wordt een rotonde aangelegd ter hoogte van de aansluiting Marialaan/Keermanslaan.”

Wanneer deze herinrichting van start gaat is nog niet duidelijk.

Apps en ISA

De gemeente kijkt ook naar digitalisering om het verkeer veiliger te krijgen, bijvoorbeeld door samen te werken met aanbieders van routeplannerapps. Deze apps sturen het verkeer slim rond of door stad en dorpen. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om verkeer in de spits niet langs scholen te laten rijden. Daarnaast verkent de gemeente Breda toekomstige mogelijkheden van ISA, oftewel Intelligente SnelheidsAanpassing. ISA is een systeem waarmee bij nieuwe auto’s kunnen worden uitgerust, waardoor auto’s niet harder rijden dan de maximum snelheid.

“Het is nog toekomstmuziek, maar het gave is dat je digitale ontwikkelingen ziet die bij gaan dragen aan verkeersveiligheid”, legt wethouder Quaars uit. “Het klinkt nu nog heel utopisch, maar dat is het niet. We zijn nog niet van plan om fysiek de stad daarop aan te passen. Wij kijken met realisme naar de toekomst.”