Door corona neemt reistijd af, maar Breda nog wel in top 10 van steden met de meeste vertragingen

BREDA - Door de coronacrisis is het sinds maart 2020 een stuk rustiger op de weg, vooral de reistijd in de spitsuren nam af. In Breda was dat een daling van 30% ten opzichte van 2019. Toch staat Breda no wel in de top 10 van steden met de meeste vertragingen.

De pandemie zorgde niet alleen voor een negatief reisadvies, 1,5 meter afstand, een mondkapjesplicht en nog veel meer, maar ook voor minder verkeer op de wegen. Door de maatregelen waren er sinds maart 2020 nauwelijks files, waardoor vooral in de spitsuren de extra reistijd afnam. In Breda ging dit om een daling van zo’n 30 procent. Toch staat Breda nog op de negende plek op de Nederlandse ranglijst van de TomTom Traffic Index.

Door drukte op de weg duurde een gemiddelde autorit in Breda 19 procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou zijn. Dit resulteerde in een extra reistijd van bijna zes minuten op een rit van een half uur. In vergelijking met 2019 is dat een daling van 10 procent. Toen was de extra reistijd in de spits bijna negen minuten bij een rit van een half uur. Automobilisten stonden bij Breda in 2020 gemiddeld 64 uur langer stil in het verkeer tijdens de spits. Dat is 28 uur minder dan in 2019.

Drukke en rustige dagen

Voor de coronacrisis stonden automobilisten in Breda het langst in de file op dinsdag 28 januari. Een half uur durende rit was die dag ruim 11 minuten langer. Dat kwam door slecht weer met hagel en windstoten, wat zorgde voor een record-avondspits van maar liefst 951 kilometer file door heel Nederland.

Tijdens de coronacrisis waren maandag 15 en vrijdag 19 juni de drukste dagen, met een extra reistijd van ruim 9 minuten. Op 15 juni waren er twee rijstroken van de A16 tussen Breda en Rotterdam afgesloten na een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen. Vier dagen later was de A16 ook lange tijd dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens.

De rustigste dag voor COVID-19 was nieuwjaarsdag. Ook tijdens de feestdagen was het extra rustig op de weg. De meest rustige dag tijdens de coronacrisis was namelijk Eerste Kerstdag.

Landelijk

Bovenaan de TomTom Traffic Index staat Haarlem, gevolgd door Den Haag en Nijmegen op de tweede en derde plaats. Amsterdam valt dit jaar buiten de top tien. De hoofdstad is van plek 5 naar 11 gegaan. Ook Eindhoven staat niet meer in de ranglijst voor steden met de meeste vertraging. De lichtstad ging van plek 10 naar 12.

De gemiddelde extra reistijd in de spits daalde in 2020 met ruim 32 procent. Hiermee verdween de ochtend- en avondspits bijna helemaal. Dat heeft de trend van steeds meer vertraging op de weg doorbroken.