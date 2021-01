Hockeyclub Prinsenbeek krijgt nieuw veld en clubhuis, gemeente investeert 1 miljoen

PRINSENBEEK - Hockeyclub Prinsenbeek krijgt een flinke opknapbeurt. Vanaf september 2021 wordt begonnen met de verbouwing van het clubhuis en de aanleg van een nieuw veld. Gemeente Breda investeert één miljoen euro in het project. En daar is de organisatie heel blij mee. “De club was hieraan toe.”

Komende zomer wordt er flink verbouwd bij Hockeyclub Prinsenbeek. De club krijgt een nieuw veld en het clubhuis wordt opgeknapt. De totale kosten van dit project zijn begroot op één miljoen euro. “Een te groot bedrag om zelf op te hoesten”, aldus een bestuurslid van de club. De Beekse vereniging was dan ook heel blij toen bekend werd dat de gemeente garant wilt staan voor de kosten.

Afgelopen donderdag is definitief bepaald dat de gemeente garant wil staan voor 1,25 miljoen euro. De totale kosten voor de nieuwbouw worden geschat op 1,75 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt aangevuld door subsidies. “We hebben altijd een goede penningmeester gehad. Daardoor kunnen we nu zelf 82.000 euro op tafel leggen. Dat was ook als symbool in de richting van politiek Breda. Om te laten zien dat we echt heel graag willen.” De contributie voor leden gaat dus voorlopig niet omhoog.



Foto: Hockeyclub Prinsenbeek

Opknapbeurt

Volgens het bestuur is de Beekse club aan een opknapbeurt toe. “Het huidige clubhuis staat er al sinds 1988. Sindsdien is er weinig aan het gebouw veranderd.” De hockeyvereniging heeft inmiddels een té groot aantal leden voor het clubhuis. “Daarnaast voldoen de douches en toiletten niet meer en zit er asbest in het dak.”

Naast de opknapbeurt aan het clubhuis, moet er ook een nieuw veld komen. “Ons tweede veld is al twee jaar afgekeurd, maar er was financieel gezien enige discussie of we deze zouden vervangen voor een nieuw kunstgrasveld of een waterveld.” Door de investering van de gemeente kan dit veld nu vervangen worden door een waterveld.

Start bouw

In september wordt er gestart met de bouw. Het nieuwe clubhuis wordt een kwartslag gedraaid. Het tweede veld wordt in de zomer vervangen door een waterveld. Ook wordt er ledverlichting geplaatst. “We vonden het raar dat ons hoofdveld geen ledverlichting had.” De club hoopt in juni 2022 klaar te zijn met de verbouwing.