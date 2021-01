Barry (45) kreeg als eerste het coronavaccin van de GGD West-Brabant: ‘Ik heb geen moment getwijfeld’

BREDA - Onder toeziend oog van de pers, bestuurders van de GGD en burgemeester Paul Depla kreeg de 45-jarige Barry vanochtend de eerste vaccinatie van GGD West-Brabant. Een bijzondere eer, geeft de verpleegkundige toe. “Ik ben heel blij met de prik. Ik heb geen moment getwijfeld om me te laten vaccineren.’

Het was de 39-jarige Sanna Elkadiri die op 6 januari landelijke bekendheid kreeg omdat ze als eerste Nederlandse zorgmedewerker het coronavaccin kreeg. Dat gebeurde in Veghel, bij één van de drie GGD locaties die als eerste startte met vaccineren. Vanochtend startten ook de andere 15 GGD-regio’s met het vaccineren van de zorgmedewerkers die door de overheid zijn aangewezen als de eerste groep. De eer was aan de 45-jarige Barry om de ‘Sanna’ van GGD West-Brabant te zijn. Hij kreeg van mede-verpleegkundige Tamara de eerste prik.

Woonzorgcentrum

Barry is verpleegkundige bij woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen. Daar maakte hij de effecten die het coronavirus heeft op kwetsbare ouderen van dichtbij mee. “Op de afdeling waar ik werk is het aantal besmettingen meegevallen gelukkig. Maar andere afdelingen van ons woonzorgcentrum zijn hard geraakt. Zowel de bewoners als het personeel”, legt hij uit. “Maar het virus heeft niet alleen fysieke gevolgen. Het brengt bijvoorbeeld ook heel veel angst en paniek met zich mee. Want ‘gewoon’ ziek zijn zit er niet meer in. Iedereen is constant alert op mogelijke symptomen van het virus.”

De lockdown en isolatie hebben bovendien ook veel effect op de bewoners van De Zeven Schakels. “Dat zagen we vooral in de eerste lockdown. Mensen gingen door de eenzaamheid heel snel achteruit. Dan probeer je er als verpleegkundige alles aan te doen om dat tegen te gaan. Maar je kan de rol van familie natuurlijk niet vervullen. En dat is wel moeilijk.”

Bereidheid

Twijfels over het vaccineren heeft Barry zelf nooit gehad. “Ik heb enorm veel vertrouwen in de vaccins. Ik heb altijd zeker geweten dat ik deze prik wilde.” Collega’s van hem hadden wel meer twijfels. “Wij hebben als collega’s veel gepraat over het vaccin en veel discussies gevoerd. Dat is natuurlijk ook goed. Ik zie wel dat nu het vaccineren gestart is, de bereidheid om te laten vaccineren onder mijn collega’s toeneemt. Daar ben ik blij mee.”