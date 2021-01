Bredase politie waarschuwt voor oplichting aan de deur door ‘pakketbezorgers’

BREDA - De Bredase politie waarschuwt inwoners voor oplichting aan de deur. Er zijn afgelopen dagen twee aangiftes binnen gekomen van mensen die zijn opgelicht door een ‘pakketbezorger’. Die ontfutselden zowel de pinpas als pincode bij de slachtoffers.

De politie Zeeland-West-Brabant heeft afgelopen dagen twee aangiftes ontvangen van mensen die aan de deur slachtoffer zijn geworden van cybercriminelen. Die wisten als zogenaamde pakketbezorger op slinkse wijze de betaalpas en pincode van hen te ontfutselen. “Het blijkt dat deze wijze van oplichting op meer plekken in het land is voorgekomen”, waarschuwt de politie.

Hoe werkt het?

Over het algemeen krijgen de slachtoffers van de oplichting eerst een telefoontje van een persoon die vertelt dat er een pakje voor hen klaar ligt op een Postagentschap in de buurt. Daarbij wordt meteen verteld dat het pakje tegen een laag bedrag, bijvoorbeeld een euro, ook kan worden bezorgd. In beide gevallen die afgelopen dagen zijn binnengekomen stemden de slachtoffers hier mee in.

Binnen een kwartier verscheen er inderdaad iemand aan de deur met een pakje. Voor de ‘bezorgkosten’ kon vervolgens alleen met pin worden betaald en de bezorger haalde een pinautomaat tevoorschijn. Nadat het slachtoffer zijn pincode heeft ingevuld, blijkt de transactie niet te werken. De dader pakt daarom de pinpas uit handen van het slachtoffer en scant deze opnieuw. Nu lukt de transactie zogenaamd wel. Ondertussen heeft de oplichter de pinpas echter snel verwisseld. Het slachtoffer krijgt dus een andere bankpas terug van de ‘bezorger’.

Op dat moment is de dader dus in het bezit van zowel de pinpas als de pincode die het slachtoffer daarvoor heeft ingevuld. Bij één van de slachtoffers werd vervolgens enkele duizenden euro’s van de rekening gepind voordat de oplichting werd ontdekt.

Waarschuwing

De politie adviseert om bij degelijke telefoontjes de verbinding direct te verbreken en in ieder geval nooit in de gaan op de ‘bezorg-optie’. “Bij voorkeur pint u niet aan de deur. Is het onvermijdelijk? Ben dan altijd alert op wat er in het scherm staat en geef uw pinpas nooit uit handen.”