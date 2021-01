Breda maakt zich op voor sneeuw: ‘28 strooiers staan klaar om 600 km aan wegen te strooien’

BREDA - De gemeente Breda is voorbereid op de sneeuw. De verwachting is dat er zaterdag meerdere centimeters sneeuw zullen vallen, die waarschijnlijk tot en met zondag blijven liggen.

De gemeente Breda heeft in totaal 28 strooiers klaar staan. Daarvan zijn er 15 geschikt voor fietspaden, en 13 voor de grote wegen. In totaal gaat het in Breda om het strooien van 600 kilometer wegen en 250 kilometer fietspaden.

Sneeuw

De timing van het doortocht van de sneeuwzone boven Breda is nog niet helemaal honderd procent zeker, maar naar verwachting gaat het zaterdag aan het begin van de middag sneeuwen in het westen van Brabant. In Breda gaat het waarschijnlijk om 3 tot 6 centimeter sneeuw. Dat laagje blijft waarschijnlijk tot en met zondagochtend liggen.