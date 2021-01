Bavelse Karin dankzij rolstoelmarathon genomineerd voor ‘Actieheld 2020’

BREDA - Karin uit Bavel is door het Prinses Beatrix Spierfonds genomineerd voor ‘Actieheld 2020’. Elk jaar nomineert het Spierfonds vrijwilligers die op een bijzondere wijze in actie komen voor mensen met een spierziekte. Karin heeft ruim 5.700 euro ingezameld toen ze een rolstoelmarathon hield in Bavel.

Karin is in actie gekomen voor alle mensen met een spierziekte, maar vooral voor haar man die de spierziekte HMSN heeft. Karin heeft zich 24 uur lang in haar rolstoel voortbewogen en een heel parcours afgelegd van 140 kilometer. Met deze actie heeft zij ruim 5.700 euro opgehaald.

Actieheld

De ‘Actieheld’ van het Prinses Beatrix Spierfonds is een titel voor een vrijwilliger die op een bijzondere wijze in actie komt voor mensen met een spierziekte. “Het is bijzonder hoeveel mensen zich elk jaar weer inzetten voor de strijd tegen spierziekten”, aldus Chantal Luijendijk, Fondsenwerver Acties & Events bij het Prinses Beatrix Spierfonds. “Omdat ze zelf een spierziekte hebben, van dichtbij meemaken welke impact een spierziekte op iemands leven heeft, of omdat ze iets willen betekenen voor een ander. We zijn blij met ieders geweldige inzet! Ongeacht hoe groot de actie is of hoeveel geld iemand inzamelt, alle aandacht en opbrengst voor de strijd tegen spierziekten helpt ons dichterbij ons doel: alle spierziekten de wereld uit! Om actievoerders in het zonnetje te zetten, ze te bedanken voor hun inzet en toekomstige actievoerders te inspireren, hebben we de nominatie voor ‘Actieheld’ in het leven geroepen. Heel Nederland kan stemmen op zijn of haar favoriete actieheld. Degene met de meeste stemmen mag zichzelf ‘Actieheld 2020’ noemen.”

Via een online stemactie wordt de winnaar bepaald. In februari wordt de winnaar bekend gemaakt.