Weerbericht breda: ‘Komende dagen komt het kwik boven de tien graden uit’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor maandag 18 januari en de komende dagen.



Boven Frankrijk ligt een hogedrukgebied. Brabant bevind zich in zachte zuidwestelijke luchtstroming aan de noordzijde hiervan. Boven de Britse eilanden liggen fronten van lagedrukgebieden te trappelen om komende week de winter tot diep in Europa terug te dringen.



Verwachting voor maandag

Een wisselende bewolking met nu en dan zon afgewisseld door wolkenpartijen. Het is meestal droog. De wind waait matig uit het zuidwesten met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Het is zacht met 8 tot 9 graden.



Dinsdag 19 januari

In de nacht van maandag op dinsdag gaat het flink regenen en waaien. De wind waait dinsdag vrij krachtig (5 Beaufort)uit het zuidwesten met rukwinden tot 65 km/u. Verder is het meestal bewolkt met nu en dan wat regen. De temperaturen lopen in de dubbele cijfers: 10 of 11 graden.



Woensdag 20 januari

De dag start bewolkt. Het blijft meestal droog. Tijdens de middaguren kunnen er scheurtjes in de wolkenvelden komen. Dan kan de zon even schijnen. Het wordt zeer zacht met 12 graden. Het is tamelijk winderig vanuit het zuiden (4 Beaufort), maar met rukwinden tot 50 km/u.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 18 januari 2021

Zon op: 08:36 uur

Zon onder: 17:06 uur

Daglengte: 08:30 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag 40 minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is begonnen.





Zo was het weer zondag 17 januari 2021

Maximumtemperatuur: 7,9 graden

Minimumtemperatuur: 0,0 graden

Neerslag: 3,2 mm (zaterdag viel er 1 cm sneeuw)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden