Oranje Fonds stelt NLdoet 2021 uit naar 28 en 29 mei

BREDA - Het Oranje Fonds stelt NLdoet 2021 met 2,5 maand uit. Gezien de huidige coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown vindt het fonds het niet verantwoord om de grootste vrijwilligersactie van Nederland door laten gaan op 12 en 13 maart. NLdoet wordt daarom verplaatst naar het weekend van 28 en 29 mei.

“Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we al genomen hebben, laat de huidige situatie het niet toe om NLdoet in maart plaats te laten vinden. Klussen konden alleen aangemeld worden als ze voldeden aan de geldende coronamaatregelen”, laat Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds weten. “We hebben alle deelnemende organisaties hierover geïnformeerd en opgeroepen om activiteiten buiten te organiseren. Ook hebben we een extra bedrag beschikbaar gesteld om beschermende middelen als mondkapjes aan te schaffen. Desondanks komt maart echt te vroeg. Daarom verplaatsen we NLdoet naar het laatste weekend van mei. We hopen dat er dan – op anderhalve meter afstand - meer mogelijk is, maar monitoren de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend nauwlettend.”

Klussen



De bijna 3000 klussen die al zijn aangemeld worden, indien mogelijk, verplaatst naar 28 en 29 mei. De organisaties die deze klussen hebben aangemeld worden hierover geïnformeerd. Verenigingen en stichtingen die nog geen klus hebben aangemeld kunnen dat alsnog doen via nldoet.nl.

17 jaar



Het Oranje Fonds organiseert al 17 jaar jaarlijks NLdoet. In 2020 kon de 16e editie vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Deelnemende organisaties hebben toen waar mogelijk hun klussen uitgesteld en in de zomer van 2020 uitgevoerd.