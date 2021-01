Bestuurder met peuter op de achterbank aangehouden voor rijden met ingevorderd rijbewijs

BREDA - Agenten hebben zondagavond een bestuurder aangehouden op de Graaf Engelbertlaan. Hij reed met een ingevorderd rijbewijs en was vermoedelijk onder invloed. Op de achterbank van de auto zat een peuter.

Tijdens een politiecontrole hielden agenten zondagavond een bestuurder staande op de Graaf Engelbertlaan. Al snel werd duidelijk dat de man reed met een ingevorderd rijbewijs. Ook hadden agenten het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was.

Omdat het niet de eerste keer was dat de bestuurder achter het stuur werd betrapt terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd, nam de politie zijn auto in beslag.

Op de achterbank van de auto zat een peuter. Vanwege het onverantwoorde gedrag van de bestuurder hebben agenten een zorgmelding opgemaakt. De bestuurder is meegenomen naar het bureau.