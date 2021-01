Kluytmans: ‘Avondklok niet onze enige mogelijkheid, met beter naleven regels valt veel winst te behalen’

BREDA - Arts microbioloog van Amphia Ziekenhuis en OMT-lid Jan Kluytmans heeft zich in Op1 uitgesproken over de mogelijke invoering van een avondklok. De Bredanaar ziet de avondklok als een serieuze mogelijkheid die niet van tafel mag worden geveegd, maar benadrukt dat het niet de enige mogelijkheid is. “Er is veel winst te behalen in het beter naleven van de regels”, stelt Kluytmans.

Het kabinet overweegt de invoering van een avondklok serieus. Toch zijn er ook veel tegengeluiden van onder andere politici die de maatregel te ingrijpend vinden. Toch vindt Jan Kluytmans, lid van het OMT, dat het middel niet terzijde mag worden geschoven zonder dat er goed naar gekeken worden. Al ziet Kluytmans ook veel andere terreinen waarop winst te behalen is. In Op1 had hij het daarbij onder andere over strengere regels omtrent reizen. “Van het Verenigd Koninkrijk weet je dat die virusvariant daar zit, maar die zit inmiddels in half Europa en inmiddels in Nederland ook al vrij uitgebreid. En er komen er meer, dus alleen richten op het Verenigd Koninkrijk met vluchten is niet de oplossing. Je zult wat moeten gaan doen met reizen vanuit andere landen naar Nederland én je moet ook in Nederland maatregelen nemen.”

Daarbij is er bovendien nog veel winst te behalen bij het naleven van de huidige regels, stelt Kluytmans. “We zien bijvoorbeeld dat mensen die in de teststraat zich laten testen nagebeld worden voor een onderzoek. En dat zij dan later terugbellen en zeggen: ‘Sorry dat ik nog niet gereageerd heb, want ik ben nog even aan het werk.’ Bij dat soort dingen zit echt winst die nog te behalen is.”

Besmettingen

Maandag is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland wederom afgenomen. Toch betekent dat niet dat het gevaar op een nieuwe piek in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames geweken is, legt Kluytmans uit. “We zien de cijfers dalen, maar wat we wel zien is dat vooral het aantal besmettingen met de oude variant daalt. Het aandeel van de Britse variant neemt toe. En we hebben bij andere landen om ons heen gezien dat dit virus zorgt voor een explosieve toename, omdat die variant zich makkelijker kan verspreiden.”

De verwachting is dat er eind deze week meer duidelijkheid komt over de invoering van een mogelijke avondklok.