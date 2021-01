NS medewerkers trekken aan de bel over verdwijnen loketten: ‘Servicepersoneel in Breda is hard nodig’

BREDA - De NS is van plan om bij station Breda te schrappen in de hoeveelheid servicepersoneel dat aanwezig is. Zo zal het internationaal loket vervallen, en is het enige loket dat open blijft straks ‘s avonds altijd onbemand. Het servicepersoneel trekt daarom aan de bel bij de burgemeester en wethouders van Breda. ‘Servicemedewerkers zijn binnen en buiten hard nodig bij Station Breda.’

De NS is van plan om het servicepersoneel voor een groot gedeelte van de stations te laten verdwijnen. En dat heeft ook voor station Breda gevolgen. Momenteel verzorgt team Tickets&Service Breda de ambulante service (de service die wordt verleend op en rond het station, en niet bij een vaste balie) en toezicht van maandag tot en met vrijdag van 06:45 uur tot 23:15 uur en in het weekeinde van 07:45 uur tot 23:15 uur. De binnenland plus balie is geopend vanaf dezelfde tijd tot 20:00 uur, en de internationale balie iedere dag van 10:00 uur tot 17.30 uur. Als de NS zijn plannen uitvoert, blijft er slechts één loket over dat geopend is van 9:00 uur tot 17:00 uur. “Daarnaast is er geen enkele opgeleide servicemedewerker meer ambulant op het station, dat nu tot 23:15 uur gewaarborgd is met EHBO en BHV”, schrijven de servicemedewerkers in een brief aan het college.

De servicemedewerkers maken zich grote zorgen over de plannen van de NS, omdat volgens hen de servicemedewerkers hard nodig zijn. “In Breda hebben we naast het woon- werkverkeer te maken met onzekere reizigers. Hieronder valt een groeiende groep senioren en niet Nederlandse inwoners, waarbij sommigen minder of geen digitale mogelijkheden hebben of beheersen. Juist deze groepen zijn genoodzaakt om gebruik te maken van het openbaar vervoer en hebben behoefte aan onze dienstverlening, aan de balies en buiten.” Bovendien is station Breda onderdeel van belangrijke internationale lijnen. “Toeristen zijn onbekend met het ov-chipkaart systeem in Nederland en willen graag persoonlijk geholpen worden. En de evenementen in Breda worden groter, denkend aan Radio 538, Dancetour, Carnaval, Jazzfestival. Daardoor komen steeds meer toeristen binnen, die geholpen willen worden.”





Steun

De medewerkers zijn bang dat de veiligheid in het geding raakt. “Breda staat in de top 5 van minst veilige stations, waardoor onze ambulante aanwezigheid zeer gewenst is. Wij als medewerkers van NS begrijpen zeker dat je als bedrijf mee moet met de tijd, maar je moet het menselijke aspect niet uit het oog verliezen.” De medewerkers vragen het college om steun. “In welke vorm dan ook, het liefst dat u contact zoekt met NS, de voornaamste reden is de service -werkzaamheden binnen en buiten te behouden.”